Сейчас команды обеих стран продолжают работать над сближением.

После встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера Бразилии Лулы да Силвы отношения между странами стали "ближе". Такое мнение в комментарии УНИАН высказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, двусторонняя встреча длилась более часа. Во время нее Зеленский пригласил своего бразильского коллегу в Украину и обсудил с ним возможность проведения саммита Украина - Латинская Америка в одной из стран региона, в том числе и в Бразилии.

Также лидеры Бразилии и Украины говорили об экономике, в частности о готовности Бразилии присутствовать на рынке Украины.

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"Это был очень хороший разговор. Не могу озвучить всех деталей, но имеем очень хорошие итоги... я думаю, что президент Лула - один из тех лидеров, которые слышат и воспринимают аргументы", - сказал Жовква.

Он также напомнил, что Бразилия будет председательствовать в G20 в следующем году. Следовательно, Зеленский ожидает, что G20 на следующий саммит пригласит Украину, где она представит свою позицию. "Это будет очень логично, хотя бы с этой точки зрения, что формула мира в свое время была представлена на саммите G20 в Индонезии", - считает зампред ОП.

Жовква добавил, что сейчас команды обеих стран продолжают работать. В частности, очень активное участие во встречах по формуле мира принимает дипломатический советник президента Бразилии. "Поэтому, да, я думаю, что после этой встречи мы стали ближе. И можем говорить, что этот процесс будет продолжаться", - уверен он.

Относительно возможного визита президента Бразилии в Украину Жовква отметил следующее: "Будем ждать совпадения графиков".

Встреча Зеленского с Лулой

Как сообщал УНИАН, президенты Бразилии и Украины провели двустороннюю встречу во время визита в США 21 сентября, когда в Нью-Йорке проходила сессия Генассамблеи ООН. Тогда Зеленский назвал этот разговор откровенным и конструктивным.

Россия обратилась к Бразилии с просьбой возобновить двусторонний диалог на следующий день после того, как президент страны Луис Инасио Лула да Силва впервые встретился со своим украинским коллегой. Речь идет о двустороннем форуме, который последний раз собирался в 2015 году.

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