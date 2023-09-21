Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорке провел встречу бразильским коллегой Лулой да Силвой. Украинский лидер назвал разговор конструктивным.
"Важна встреча с Президентом Бразилии Лулой да Силвой. Откровенный и конструктивный разговор", - говорится в сообщении в Telegram-канале президента Украины.
При этом украинский лидер сообщил, что представитель Бразилии продолжит работу во встречах по "формуле мира".
"Поручили дипломатическим командам работать над последующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира. Представитель Бразилии продолжит работу во встречах по Формуле мира", - подытожил глава государства.
Встреча Зеленского и Лулы де Сильва в Нью-Йорке - главные новости
На полях 78-ой Генассамблеи ООН президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хотел провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Позже бразильский президент рассказал, что хотел бы обсудить с украинским коллегой войну в Украине и другие вопросы. Кроме того, Лула да Силва хотел напомнить Зеленскому о бразильской "мирной инициативе". Речь идет о создании группы посредников из пяти государств.