Президент Украины отметил, что разговор был откровенным.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорке провел встречу бразильским коллегой Лулой да Силвой. Украинский лидер назвал разговор конструктивным.

"Важна встреча с Президентом Бразилии Лулой да Силвой. Откровенный и конструктивный разговор", - говорится в сообщении в Telegram-канале президента Украины.

При этом украинский лидер сообщил, что представитель Бразилии продолжит работу во встречах по "формуле мира".

"Поручили дипломатическим командам работать над последующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира. Представитель Бразилии продолжит работу во встречах по Формуле мира", - подытожил глава государства.

Встреча Зеленского и Лулы де Сильва в Нью-Йорке - главные новости

На полях 78-ой Генассамблеи ООН президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хотел провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Позже бразильский президент рассказал, что хотел бы обсудить с украинским коллегой войну в Украине и другие вопросы. Кроме того, Лула да Силва хотел напомнить Зеленскому о бразильской "мирной инициативе". Речь идет о создании группы посредников из пяти государств.

Вас также могут заинтересовать новости: