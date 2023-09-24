РФ просит возобновить двусторонний форум, который последний раз собирался в 2015 году. Министры иностранных дел Бразилии и России встретились на этой неделе в Нью-Йорке.

Россия попросила Бразилию возобновить форум двустороннего диалога на следующий день после того, как президент Луис Инасиу Лула да Силва впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух бразильских чиновников, знакомых с ходом дискуссии. По их словам, министр иностранных дел России Сергей Лавров подал соответствующий запрос во время встречи в четверг со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Лавров попросил возобновить работу российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству - форума, созданного двумя странами в 1997 году для обсуждения вопросов торговли, инвестиций, технологий, обороны и других вопросов, заявили чиновники. По их словам, комиссия не собиралась с 2015 года.

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Бразилия также заинтересована в возрождении форума, заявили официальные лица, рассматривая его как постоянный аспект отношений с РФ, который должен функционировать.

Отмечается, что правительства двух стран обсудят возможные даты встречи вице-президента Бразилии Жеральдо Алкмина и премьер-министра России Михаила Мишустина, которые совместно возглавляют комиссию.

Встреча президентов Украины и Бразилии - что известно

С момента вступления в должность в январе Лула да Силва стремился позиционировать Бразилию как нейтральную страну, которая могла бы поддерживать связи как с Россией, так и с Украиной, а также способствовать мирным переговорам - позиция, которая, как он и его советники говорят, соответствует традиционному подходу внешней политики Бразилии.

Но эта стратегия время от времени раздражала Украину и ее западных союзников, порождая скептицизм по поводу его заявленного нейтралитета. Неоднократные заявления Лулы о том, что Зеленский и США разделяют вину за войну в апреле, привели к тому, что представитель администрации Байдена обвинил его в "повторении российской и китайской пропаганды".

Встреча Лулы да Силвы и Владимира Зеленского, ставшая частью усилий Украины по мобилизации глобальной поддержки для контрнаступления с целью отразить вторжение России, стала одним из самых ярких событий саммита ООН. Предыдущая попытка встретиться, когда оба лидера были приглашены на майский саммит "Большой семерки" в Японии, провалилась, а мартовский видеозвонок в основном не смог ослабить напряженность.

Несмотря на предыдущую резкость, лидеры вернулись со встречи с лучшим пониманием позиций друг друга, заявил журналистам в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Лула и Зеленский также пообещали поддерживать контакты и в дальнейшем.

Однако Бразилия также ясно дала понять, что намерена продолжать переговоры с обеими сторонами. После встречи с Зеленским Виейра заявил журналистам, что Лула был бы готов к аналогичной встрече с Владимиром Путиным, если российский лидер заинтересован.

"Президент Лула неоднократно встречался с президентом Путиным в прошлом. Если будет такая возможность, я не сомневаюсь, что они встретятся", - сказал Виейра.

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