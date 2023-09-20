Лула будет говорить с украинским президентом о проблемах, которые он захочет обсудить с ним.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудит с Владимиром Зеленским войну в Украине и другие вопросы.

"Это будет разговор двух президентов, у каждого свои проблемы и свое видение", - сказал Лула для Folha de S.Paulo.

Также он сказал, что будет говорить с Зеленским о проблемах, которые он захочет обсудить с ним.

Видео дня

Издание уточняет, что Лула да Силва намерен напомнить Зеленскому о бразильской "мирной инициативе" урегулирования войны в Украине. Речь идет о создании группы посредников из пяти государств.

Позиция Бразилии относительно войны в Украине - что известно

Как писал УНИАН, в начале сентября Лула да Силва заявил, что Бразилия не будет выполнять ордер Международного уголовного суда по аресту Владимира Путина. Уже на следующий день он отказался от своих слов.

В августе Лула заявил, что ни Россия, ни Украина не хотят мира. На это заявление жестко отреагировал президент Украины.

В мае Зеленский и Лула побывали на саммите "Большой семерки" в Японии, но так и не провели двустороннюю встречу. После этого Силва сделал заявление, в котором фактически признался, что обиделся на Зеленского, который его проигнорировал.

Вас также могут заинтересовать новости: