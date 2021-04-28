По словам Жовквы, благодаря сконцентрированным действиям Украины совместно с международными партнерами удалось заставить РФ пойти на деэскалацию и начать отвод войск от границ Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о подготовке телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Жовква сообщил во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, что происходило под председательством премьер-министра Дениса шныряли. Трансляция мероприятия велась в YouTube.

По словам Жовквы, в последние недели происходили очень интенсивные контакты президента Украины с руководством ЕС, с руководителями государств-членов ЕС.

«Во время ряда телефонных разговоров, начиная с апреля этого года, говорили об обострении ситуации безопасности на востоке, в связи с накоплением войск на наших границах и концентрации их на временно оккупированных территориях», - отметил он.

«Мы видим осторожны тенденции, такое происходит (уменьшение контингента войск РФ на границах Украины - УНИАН)», - заявил он.

По словам Жовква, благодаря сконцентрированным действиям Украины совместно с международными партнерами удалось заставить РФ пойти на деэскалацию и начать отвод войск от границ Украины.

«Сейчас мы обработаем разговор президента Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также, безусловно, во время этого разговора говорить о политике безопасности поддержку со стороны ЕС и о наших важные вопросы секторальные », - отметил Жовква.

Стягивание российских войск к границам с Украиной

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крыму и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что численность российских военнослужащих на границе с Украиной за неделю увеличится до более 120 000.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "всех поставленных целей достигнуто".

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Автор: Константин Гончаров