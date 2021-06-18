Два корабля, принадлежащие странам-членам НАТО, утром, 18 июня, вошли в порт Одессы.
Это в комментарии УНИАН подтвердил начальник службы связей с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалик.
«Да, действительно, британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805 сегодня вошли в порт Одессы», - заявил он.
В то же время в ВМС ВСУ пока не раскрывают подробности визита военных кораблей Альянса.
Вас также могут заинтересовать новости:
- ВСУ испытывают отечественные пулеметы калибра 12,7 мм и винтовку Alligator (фото, видео)
- Кабмин утвердил спецплан по вступлению Украины в НАТО
- Во Франции не видят условий для вступления Украины в НАТО
Справка УНИАН. HMS Defender - ракетный эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании, предназначенный для охраны авианосцев на переходе по морю, обеспечения противовоздушной и противолодочной обороны, борьбы с надводными кораблями противника, нанесения ударов по береговым целям.
HNLMS Evertsen - четвертый фрегат класса De Zeven Provinciën Королевского флота Нидерландов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram