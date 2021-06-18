В ВМС ВСУ пока не раскрывают подробности визита военных кораблей Альянса.

Два корабля, принадлежащие странам-членам НАТО, утром, 18 июня, вошли в порт Одессы.

Это в комментарии УНИАН подтвердил начальник службы связей с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалик.

«Да, действительно, британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805 сегодня вошли в порт Одессы», - заявил он.

В то же время в ВМС ВСУ пока не раскрывают подробности визита военных кораблей Альянса.

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Справка УНИАН. HMS Defender - ракетный эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании, предназначенный для охраны авианосцев на переходе по морю, обеспечения противовоздушной и противолодочной обороны, борьбы с надводными кораблями противника, нанесения ударов по береговым целям.

HNLMS Evertsen - четвертый фрегат класса De Zeven Provinciën Королевского флота Нидерландов.

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Автор: Константин Гончаров