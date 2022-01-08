Члены Альянса не слишком верят в дипломатическое решение ситуации.

Члены НАТО не верят, что Россия готова пойти на деэскалацию на границе с Украиной.

К такому выводу пришли в Альянсе по итогам виртуальной встречи глав МИД стран-членов, пишет The New York Times.

Чиновники говорят, что государства-члены НАТО не слишком верят в дипломатическое решение ситуации и считают, что Россия, возможно, просто хочет выиграть время, а потом сказать своим гражданам, что Запад не желает с ними разговаривать. И таким образом иметь повод, чтобы уйти.

В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг считает реальным риск возникновения конфликта на границе Украины и России.

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Столтенберг добавил, что Альянс должен быть готов если переговоры с Россией потерпят крах.

Обострение на границе Украины и РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

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