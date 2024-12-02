Аудит деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины проведут только за последние месяцы его работы, а не с момента создания, чтобы не признавать внутреннюю коррупцию, неэффективность и незаконные действия руководства НАБУ. Об этом написал политический эксперт Александр Кочетков.

"С 9 лет существования НАБУ проверят только последние месяцы работы, чтобы не признавать коррупцию, неэффективность и незаконные действия его руководства. Сейчас имеем очередную неприятность: закон о НАБУ четко говорит: внешняя независимая оценка (аудит) эффективности деятельности этого органа должна проводиться ежегодно. Знаете, сколько проверок было за все время его существования? Ноль!" - написал Кочетков.

Эксперт вспомнил периоды, за которые не проверяли НАБУ.

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"НАБУ не проверяли, когда на тот момент его глава Сытник был официально признан коррупционером и внесен в соответствующий государственный реестр коррупционеров. НАБУ не проверяли, когда его руководство поймали за руку на сливе информации тем, кого подозревают в хищении миллионов долларов. НАБУ ни разу не отчитывалось о своей работе перед обществом. А именно за наш с вами счет эти "борцы с коррупцией" кормятся. НАБУ ежегодно грубо нарушает закон о НАБУ, не допуская к аудиту ни один орган государственной власти. Каждый год. Нарушает. Закон", - подчеркнул Кочетков.

Наконец, отметил он, в сентябре 2024 года Кабмин назначил Комиссию для проведения внешней независимой оценки. И только 18 ноября эта комиссия собралась - впервые за более чем 9 лет существования Бюро.

"Конечно, все ожидали комплексного аудита НАБУ за все 9 лет. Но комиссия иностранцев решила ограничиться лишь периодом от назначения текущего директора Бюро (6 марта 2023 г.) до даты утверждения методики оценивания (18 ноября 2024 г.). Всего 20 месяцев вместо 108. Все предыдущие коррупционные скандалы антикоррупционного органа решили забыть", - сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что украинские правозащитники уже дали оценку такому "аудиту".

"Это пример того, как иностранцы игнорируют Закон, который через своих приспешников протянули через Верховную Раду и пытаются скрыть и освободить от ответственности сотни детективов НАБУ, которые нарушали Закон", - цитирует Кочетков известного адвоката Ростислава Кравца. По мнению последнего, реальная цель создания НАБУ, САП, НАПК, ВАКС, АРМА - это не борьба с коррупцией, а попытки уничтожения независимости и суверенитета Украины.

Эксперт привел пример Польши, как помочь произволу с полным игнорированием НАБУ и его надзирателями законов Украины.

"Там новая коалиция, победившая на выборах прошлого года, в соглашении предусмотрела ликвидацию Центрального антикоррупционного бюро. Кормить коррупционеров, которые крышуются иностранцами под вывеской "антикорапшн", поляки передумали. Молодцы. Может, Украине взять этот опыт во внимание?", - подытожил Кочетков.