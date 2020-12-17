Свой пост в соцсети министр сопроводил "оригинальным" фото.

Глава Минюста Денис Малюська с паяльником и утюгом в руках поздравил госисполнителей с их профессиональным праздником.

Так чиновник, как он написал в Facebook, продемонстрировал, при помощи каких средств происходило принудительное взыскание задолженности в 90-х. Соответствующее фото опубликовано на его странице в соцсети.Читайте такжеМалюська рассказал о необратимых последствиях решения Конституционного суда

По словам министра юстиции, сейчас работа по взысканию задолженности ассоциируется с работой исполнителя на компьютере.

"И да, я в курсе, что АСВП (автоматизированная система исполнительного производства) подвисает (через месяц будет летать), зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают. Но система постоянно меняется к лучшему. И это — благодаря вам. С Днем работника государственной исполнительной службы!" - написал Малюська.

Кто такой Денис Малюська

Малюська - юрист и бизнесмен, специалист по развитию частного сектора группы Всемирного банка.

Был основателем нескольких юридических объединений. Малюська - депутат от "Слуги народа", был 21-м номером в списке партии.

С 29 августа 2019 года - министр юстиции Украины.

Член Национального инвестиционного совета с 24 декабря 2019-го.

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Автор: Ольга Робейко