Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что такие сообщения распространяются, чтобы посеять панику и страх в Украине.

В Министерстве обороны опровергли сообщения иностранных СМИ о направлении Россией к украинской границе запасов крови для лечения раненых.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Facebook.

"В насоящее время по интернету распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны", - написала она.

Маляр подчеркнула, что цель такой информации - распространить панику и страх в украинском обществе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что в последние недели Россия направила к границе с Украиной запасы крови для лечения раненых.

28 января во время общения с иностранными журналистами президент Владимир Зеленский оценил вероятность вторжения России. Он подчеркнул, что нужно очень осторожно высказываться, что "завтра будет война".

В тот же день министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тыс. военных, с учетом морского и авиационного потенциала.

Как подчеркнул министр, "по состоянию на сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера (со стороны РФ - УНИАН), которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года, перед Пасхой".