Ранее посольство России в Британии призвало казнить пленных украинских военных.

Российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений РФ и должны нести ответственность за совершенные зверства.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя призыв посольства РФ в Британии казнить бойцов полка "Азов".

"Прочтите это, когда вам говорят, что Россию нельзя изолировать. Нет разницы между российскими дипломатами, которые призывают к расстрелу украинских военнопленных, и российскими войсками, которые делают это в Оленовке. Все они являются соучастниками этих военных преступлений и должны нести ответственность", - написал Николенко.

Как сообщал УНИАН, ранее посольство России в Великобритании призвало казнить пленных бойцов полка "Азов" через повешение. Их назвали "ненастоящими солдатами", которые заслуживают на "унизительную смерть".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак комментируя это заявление российских дипломатов заявил, что призвать к смертной казни пленных военных через повешение могут только террористы и дикари.

Напомним, в пятницу, 29 июля, пророссийские боевики заявили о гибели 50 украинских бойцов, в том числе "азовцев", в результате удара по Еленовской колонии.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что жители оккупированной Еленовки информировали о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.

Затем была выдвинута версия, что здание исправительного учреждения, где содержались украинские защитники, могли взорвать изнутри.

По данным ГУР МО взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должны были специально оборудовать для содержания пленных, выведенных из "Азовстали".

Разведка и СБУ сообщили, что колонию взорвали наемники ЧВК "Вагнера" ("Лига"). Это сделали для сокрытия фактов расхищения средств, которые выделялись на содержание украинских пленных.

Вас также могут заинтересовать новости: