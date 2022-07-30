На Банковой подчеркнули, что такое заявление могут сделать только дикари и террористы.

Призвать к казни пленных военных полка "Азов" через повешение могут только террористы и дикари.

Об этом написал на своем Telegram-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, прокомментировав предложение российского посольства в Британии об "азовцах".

В своем сообщении российские дипломаты назвали украинцев "ненастоящими солдатами", которые заслуживают на "унизительную смерть".

"Россия - это страна-террорист. В 21 веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешение просто так могут только дикари и террористы. РФ - государство-спонсор терроризма. Какие еще нужны доказательства?"- подчеркнул Ермак.

Напомним, в пятницу, 29 июля, пророссийские боевики заявили о гибели 50 украинских бойцов, в том числе "азовцев", в результате удара по Еленовской колонии.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что жители оккупированной Еленовки информировали о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.

Затем была выдвинута версия, что здание исправительного учреждения, где содержались украинские защитники, могли взорвать изнутри.

По данным ГУР МО взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должны были специально оборудовать для содержания пленных, выведенных из "Азовстали".

Разведка и СБУ сообщили, что колонию взорвали наемники ЧВК "Вагнера" ("Лига"). Это сделали для сокрытия фактов расхищения средств, которые выделялись на содержание украинских пленных.

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