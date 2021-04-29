Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Европарламента об одобрении антироссийской резолюции.
Об этом говорится в заявлении главы МИД на его странице в Twitter.
"Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия должна свернуть агрессию против Украины. Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена. Украина приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе", - отметил он.
По словам Кулебы, именно к этим сигналам призывала Украина, "чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии: нефтяное/газовое эмбарго, отключение от SWIFT, блокирование счетов российских олигархов. Украина также приветствует призыв остановить строительство Северного потока 2, проекты Росатома в Европе".
Читайте такжеForbes: для окончания войны в Украине нужно ударить Россию в больное место
Антироссийская резолюция Европарламента
- Сегодня, 29 апреля, Европейский парламент одобрил антироссийскую резолюцию.
- За принятие резолюции относительно России, дела оппозиционера Алексея Навального, наращивания российских войск у границы Украины и российских атак в Чехии проголосовали 569 евродепутатов, 67 высказались против, 46 воздержались.
- Евродепутаты расценили как "угрожающие и дестабилизирующие" действия наращивание российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму. Они призвали усилить военную поддержку Украины.
- Кроме того, депутаты ЕП, в случае вторжения российских войск в Украину, предлагают прекратить импорт в ЕС российских нефти и газа, отключить РФ от платежной системы SWIFT и заморозить активы олигархов, приближенных к российской власти, а также членов их семей.
- Также Европарламент требует, чтобы ЕС уменьшил зависимость от российских энергоносителей. Депутаты призвали остановить строительство газопровода "Северный поток-2" и прекратить строительство "спорных атомных электростанций, которые строит "Росатом".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram