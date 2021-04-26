В ближайшее время МИД объявит о высылке российского дипломата с территории Украины по принципу взаимности.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отмечает, что объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики и не имеет никаких оснований.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

"Очередная провокация российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России. Объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики, не имеет под собой никаких причин. Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение отношений с Украиной", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что ответить на эту провокацию Украина не заставит себя ждать.

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"В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", - сообщил представитель МИД.

Объявление посла Украины в Москве "persona non grata"

19 апреля в МИД напомнили Посольству РФ в Киеве, что один из советников этого дипломатического учреждения должен покинуть Украину в течение 72 часов.

Это решение было принято в ответ на действия России, которая высылает консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, задержанного 16 апреля сотрудниками ФСБ. Дипломат должен был покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ РФ.

21 апреля российский дипломат, объявленный нежелательным лицом, покинул территорию Украины.

Сегодня, 26 апреля, на официальном сайте российского МИД было сообщено, что Россия объявила "persona non grata" сотрудника Посольства Украины в Москве.

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Автор: Татьяна Поляковская