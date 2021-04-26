Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отмечает, что объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики и не имеет никаких оснований.
Об этом он заявил в комментарии УНИАН.
"Очередная провокация российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России. Объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики, не имеет под собой никаких причин. Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение отношений с Украиной", - отметил Николенко.
Он подчеркнул, что ответить на эту провокацию Украина не заставит себя ждать.
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"В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", - сообщил представитель МИД.
Объявление посла Украины в Москве "persona non grata"
- 19 апреля в МИД напомнили Посольству РФ в Киеве, что один из советников этого дипломатического учреждения должен покинуть Украину в течение 72 часов.
- Это решение было принято в ответ на действия России, которая высылает консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, задержанного 16 апреля сотрудниками ФСБ. Дипломат должен был покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ РФ.
- 21 апреля российский дипломат, объявленный нежелательным лицом, покинул территорию Украины.
- Сегодня, 26 апреля, на официальном сайте российского МИД было сообщено, что Россия объявила "persona non grata" сотрудника Посольства Украины в Москве.
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