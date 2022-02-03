Дмитрий Кулеба отметил, что Украине "уже не раз обещали войну", но этого не произошло благодаря работе дипломатов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что шансы найти дипломатическое решение эскалации со стороны России "очень неплохие".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Нам обещали войну в декабре, нам обещали войну в середине января, потом нам обещали войну в конце января. И все это время, слава Богу, войны нет. И это не произошло просто так. Это произошло потому, что дипломаты делают свою работу: начиная с президента, который руководит внешней политикой, в соответствии с Конституцией, завершая простым дипломатом в посольстве, который пишет тезисы, готовит материалы", - отметил Кулеба.

Да, добавил он, все сейчас "просто делают свою работу".

"И пока что, я могу сказать вам, что шансы найти дипломатическое решение для эскалации, они очень неплохие. И поэтому мы над этим будем работать", - отметил чиновник.

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В среду вечером, 3 февраля, президент США Джо Байден формально одобрил размещение дополнительных военных сил США в странах восточного фланга НАТО на фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

Войска будут действовать на двусторонней основе со странами, которые их принимают, потому что Альянс не задействовал многонациональные силы реагирования.

США увеличили уровень боевой готовности 8,5 тысячи военных на территории Штатов, чтобы иметь возможность быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае вторжения РФ в Украину.

По данным НАТО, Россия продолжает перемещение войск в сторону Украины. Сейчас вокруг страны уже сосредоточено более 100 тысяч войск.

Генсек Альянса подчеркнул, что такая военная активность в регионе самая высокая со времен холодной войны.

Стягивание армии РФ происходит и на территории Беларуси под предлогом якобы российско-белорусских учений.