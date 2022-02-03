Министр подчеркнул, что ни о каких прямых переговорах с ОРДЛО идти речь не может.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что на встречу в "нормандском формате" на уровне советников лидеров государств украинская делегация поедет с "неизменной позицией".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Только что я к вам приехал прямо из Офиса президента, где у президента состоялся очередной разговор с президентом Франции. И это уже второй разговор за неделю. То есть, уровень контактов, их динамика очень интенсивная. И идет постоянное согласование позиций. Для того чтобы выступать с сильной позицией в переговорах с Россией", - сказал Кулеба в ответ на вопрос о втором раунде переговоров советников глав государств в нормандском формате.

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"В Берлине, где состоится очередная встреча советников "нормандского формата"... Мы туда поедем с неизменной позицией: безопасность, потом - политическая часть. И никаких прямых переговоров с ОРДЛО", - подчеркнул он.

Напомним, накануне прошедших переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки" немецкие СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что на встрече 26 января хотят "определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса". Украина опровергала это.

Заметим, на следующую неделю запланирована встреча советников лидеров стран "нормандского формата". На предыдущей встрече глава ОПУ Андрей Ермак принимал участие от украинской стороны. 3 февраля стало известно, что он заболел коронавирусом.

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Как сообщал УНИАН, 26 января в Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Длилась она более восьми часов. В ОПУ объяснили причину задержки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал эту встречу советников лидеров стран "нормандского формата" реанимацией этого формата переговоров.

По результатам встречи было согласовано совместное коммюнике и достигнута договоренность о следующей встрече через две недели в Берлине. Это коммюнике стало первым согласованным с 2019 года документом.