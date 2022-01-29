Добавим, что в Офисе президента Зеленского не сообщали о планах главы государства посетить открытие Олимпиады.

Президент России Владимир Путин на открытии Олимпиады в Пекине 4 февраля не планирует двусторонних встреч с другими политиками, кроме председателя КНР Си Цзиньпина. Но в Кремле не исключают его контактов с украинским президентом Владимиром Зеленским

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментариях ТАСС, организаторы церемонии вынужденно применяют строгие ограничения как для спортсменов, так и для гостей, в частности, политиков.

Читайте такжеЗеленский надеется на создание площадки для переговоров Украина - США - Россия

По словам Пескова, по понятным причинам проведения двусторонних встреч в графике Путина нет. Тогда журналисты спросили, обсуждали ли вероятные контакты с президентом Владимиром Зеленским, который, вероятно, также посетит церемонию открытия Олимпиады.

"Сейчас в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем", - отметил спикер.

Добавим, что в Офисе президента Зеленского не сообщали о планах главы государства посетить открытие Олимпиады.

Напомним, как писал УНИАН, президент Китая Си Цзиньпин мог попросить Путина не осуществлять масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр. Они запланированы на 4 – 20 февраля.

Встреча Зеленского и Путина: что известно

В Кремле готовы принять украинского президента, однако не для разговоров о Донбассе. Сергей Лавров предлагал Зеленскому приехать в Москву, Санкт-Петербург или Сочи.

Сам Зеленский отреагировал на такое приглашение. Он не понимает, зачем звать человека в таком формате, чтобы он не согласился.

Еще раньше Зеленский предлагал Путину встретиться для разговора в любой точке Донбасса. Тогда глава Кремля ответил, что готов принять украинского лидера в Москве, но добавил – об оккупированных территориях и войне говорить не хочет.