В "Большой семерке" подтверждают поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) не признают возможную смену статуса украинских территорий, захваченных Россией после дальнейшего вторжения.

Об этом говорится в их заявлении, размещенном на сайте Европейской службы внешнего действия.

"Мы подтверждаем нашу поддержку и преданность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды. Мы подчеркиваем, что любое вероятное изменение статуса (территорий), добытых возобновленной агрессией России, не будет признано", - отмечается в заявлении.

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