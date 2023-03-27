Это связано с геополитическими мировыми вызовами.

Украина может стать членом Европейского союза по ускоренной процедуре из-за войны. Как заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью Pink TV, в следующем июне ожидается поворотный момент.

По мнению главы государства Украине будет нелегко или практически невозможно одержать победу над Россией в военном плане. Из-за этого Киев может увеличивать импульс на своем европейском пути.

Ближайший "большой поворот" Вучич ожидает в июне этого года. В частности он это объясняет геополитическими изменениями в Европе и мире.

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"Я думаю, что будут приняты решения о срочном начале переговоров и вступлении в ЕС, потому что начинается конкурс на главу НАТО, а также то, что США создают немалый особый блок. В него войдут Польша, страны Балтии и Украина. Тогда у них будут страны, которые больше Франции и приближающиеся к Германии. Становится понятно, что они станут самыми мощными в Европе и под прямым руководством США", - сказал Вучич.

Кроме этого президент подтвердил то, что знал о планах Путина по Украине. Однако он добавил, что это не было большой загадкой.

"Вы также можете посмотреть в архиве моего заявления, когда я был в Сочи с Путиным, и тогда я сказал, что нам в мире готовят много сложного и что я боюсь судьбы мира. Не потому, что Путин мне что – то сказал, я просто понимал, что произойдет в Украине", - сообщил Вучич.

Членство Украины в ЕС: что известно

В начале февраля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила о выполнение Украиной 72% обязательств по вступлению в ЕС.

11 февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина может войти в Европейского союза через два года. А стать членом НАТО возможно будет после завершения войны.

А вот в Эстонии считают, что Киеву легче будет сначала вступить в НАТО, а затем в ЕС. Членство Украины в союза по мнению главы эстонского МИД может затянуться на годы.

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