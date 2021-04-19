В ЕП хотят пригласить президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Евросовета Шарля Мишеля, чтобы они объяснили, каким образом Евросоюз поможет Украине.

Политическая группа "Европейской народной партии" в Европейском парламенте просит провести парламентские прения на пленарной сессии на следующей неделе относительно ситуации с наращиванием Россией войск у границы с Украиной.

Об этом говорится в заявлении ЕНП.

"Это коллективная ответственность Европы вновь подтвердить нашу поддержку Украине, и мы хотели бы услышать от президентов Европейской комиссии и Европейского Совета о том, каким образом ЕС намерен сделать это", - отметила вице-председатель ЕНП по иностранным вопросам Сандра Калниете.

Она отметила, что Россия собрала возле украинской границы более 40 тыс. военных и только в этом году были убиты 26 украинских военных.

"Ситуация ухудшается, является серьезной и составляет растущую угрозу для европейской стабильности и безопасности, а также украинского суверенитета", - отметила Калниете.

Она подчеркнула, что "российский режим должен заплатить цену за свою агрессию против Украины, и также за то, как относится к оппозиционеру Алексею Навальному".

"ЕС и страны-члены должны начать выполнять свои декларации: мы должны помочь Украине в военном отношении с точки зрения усиления потенциала и также политически. Это должно быть четко сделано без какой-либо задержки на высшем уровне Европейского Союза", - добавили в ЕНП.

Стягивание войск РФ к границе Украины

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Автор: Виталий Саенко