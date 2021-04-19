Политическая группа "Европейской народной партии" в Европейском парламенте просит провести парламентские прения на пленарной сессии на следующей неделе относительно ситуации с наращиванием Россией войск у границы с Украиной.
Об этом говорится в заявлении ЕНП.
"Это коллективная ответственность Европы вновь подтвердить нашу поддержку Украине, и мы хотели бы услышать от президентов Европейской комиссии и Европейского Совета о том, каким образом ЕС намерен сделать это", - отметила вице-председатель ЕНП по иностранным вопросам Сандра Калниете.
Она отметила, что Россия собрала возле украинской границы более 40 тыс. военных и только в этом году были убиты 26 украинских военных.
"Ситуация ухудшается, является серьезной и составляет растущую угрозу для европейской стабильности и безопасности, а также украинского суверенитета", - отметила Калниете.
Она подчеркнула, что "российский режим должен заплатить цену за свою агрессию против Украины, и также за то, как относится к оппозиционеру Алексею Навальному".
"ЕС и страны-члены должны начать выполнять свои декларации: мы должны помочь Украине в военном отношении с точки зрения усиления потенциала и также политически. Это должно быть четко сделано без какой-либо задержки на высшем уровне Европейского Союза", - добавили в ЕНП.
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Стягивание войск РФ к границе Украины
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- Во время визита Зеленского во Францию канцлер Германии Ангела Меркель и президент Макрон призвали Российскую Федерацию отвести войска от украинских границ.
- Эммануэль Макрон считает, что международное сообщество должно обозначить четкие "красные линии" в отношениях с Россией.
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