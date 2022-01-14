Среди этих принципов - подготовка новых санкций и призыв к России начать снижение напряжения.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что главы внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза определили десять ключевых принципов в отношении Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дрианом после неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС в городе Брест (Франция).

Высокий представитель Евросоюза отметил, что ЕС готов напрямую отреагировать на любую агрессию, но предпочтение отдается диалогу и переговорам.

"Мы согласились, что в любом случае нынешние обстоятельства требуют наисильнейшего единства, и во время нашей работы мы определили определенное число ключевых элементов, которые являются основой решительной объединенной позиции Европейского Союза", - сказал Боррель.

Читайте такжеЗеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с ПутинымВ этой связи топ-дипломат ЕС перечислил эти десять ключевых принципов.

"Во-первых, мы отвергаем попытку России создать сферы влияния в Европе. Не может быть переписывания истории, не может быть возврата во времени. Во-вторых, мы подтвердили главные принципы, которые поддерживают европейскую безопасность. Они определены, прежде всего, в Хельсинском заключительном акте, Парижской хартии, и мы договорились их поддерживать. В-третьих, мы вновь подтвердили нашу солидарность с Украиной и странами Восточной Европы, которые являются нашими партнерами и которым угрожает Россия", - сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС поддерживает имеющиеся механизмы для мирного урегулирования конфликтов.

"В-четвертых, мы решительно призываем Россию к деэскалации. В-пятых, одновременно, когда мы призываем к деэскалации, мы призываем к переговорам и диалогу. Мы снова повторяем нашу настроенность отреагировать на атаки против Украины. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины встретит огромные последствия и серьезную цену в ответ", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что это предусматривает ограничительные меры, которые будут одобрены в координации с международными партнерами.

"В-шестых, мы координируем с США и НАТО. У нас отличное взаимодействие до и после каждой встречи", - сказал Боррель.

По его убеждению, надо быть благодарными за это взаимодействие, поскольку, несмотря на определенную критику, ЕС, США и НАТО вовлечены в процесс. По его словам, США демонстрируют полную настроенность, чтобы быть твердым партнером.

"В-седьмых, мы согласились еще сильнее усилить координацию с США и НАТО, и усилить сотрудничество ЕС в рамках ОБСЕ", - сказал Боррель.

"В-восьмых, страны-члены выражают свою готовность участвовать в укреплении механизма обеспечения прозрачности и предсказуемости любой военной деятельности, а также в создании мер по укреплению доверия", - подчеркнул Боррель.

"В-девятых, мы также поддерживаем перезапуск работы по разоружению и контролю над вооружениями", - добавил он.

"И в-десятых, мы продолжим подготовительную работу над дополнительными санкциями в тесном сотрудничестве со странами - единомышленниками", - заявил высокий представитель ЕС.

По его словам, в целом ЕС готов к диалогу с РФ. "Но никогда за счет нашей свободы, суверенитета и независимости, а также уважения к фундаментальным ценностям", - подчеркнул топ-дипломат ЕС.

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряжения.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых отклонили ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжким сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".