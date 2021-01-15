Председатель президиума Боснии упомянул об иконе, говоря о ситуации в судебной системе Боснии, которую назвал "катастрофической".

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что отдаст скандальную икону Украине, если Киев сможет доказать, что искал ее раньше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

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Додик сказал, что не получил ответа от Украины относительно того, искали ли они икону, а также не было предоставлено никаких данных, связанных с ней.

"Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я имел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму это и мы передадим ее им", - сказал Додик.

Додик упомянул об иконе, говоря о ситуации в судебной системе Боснии, которую назвал "катастрофической".

"Примером этого является икона, в связи с которой постоянно ведутся разговоры, хотя Украина ее не ищет. Есть заявление Агентства по координации деятельности полицейских органов Биг, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, что Интерпол не имеет информации о поиске иконы", - сказал он.

Скандал с подаренной Лаврову украинской иконой

В декабре 2020 года стало известно, что член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону XVIII века.

В Посольстве Украины в Боснии и Герцеговине требовали объяснений, как икона попала в страну. Впоследствии в МИД РФ заявили, что вернут икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в оккупированном Луганске.

В Министерстве культуры и информационной политики намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой установить цепь перемещения иконы из Украины в Боснию и Герцеговину. В ведомстве проанализировали обнародованное в СМИ изображение отметки на иконе и установили, что это «печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее». За период работы с 1926 по 1930 год эта комиссия выявила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина.

Украина привлекла Интерпол для установления обстоятельств перемещения в Боснию подаренной Лаврову украинской иконы.

5 января Додик заявил, что вернет икону, ранее подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но не Украине. По его словам, Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы. "Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону... Я позвоню людям, которые передали мне икону. Я публично верну ее им, и пусть они объяснят другие вещи", - заявил Додик.

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Автор: Андрей Василюк