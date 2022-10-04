Многие селебрити не прошли мимо этой обсуждаемой новости.

Украинские звезды отреагировали на призыв миллиардера Илона Маска провести мирные переговоры между Украиной и Россией. Рассказываем, какие реакции были у наших знаменитостей.

Сергей Притула

Шоумен и волонтер открыл сбор для того, чтобы купить Илону Маску учебник по истории. Несмотря на сбор с шуточным посылом, за несколько часов удалось собрать вовсе не смешные деньги - украинцы задонатили более 2,3 миллиона гривень!

"Сбор на учебник по истории господину Илону закрыли! В общей сложности собрали фантастическую сумму в 2,3 млн грн. На эти средства купим сам учебник и партию раций Motorola R7 для ВСУ. Потому что наши всегда правы:))) А мы еще и усилим их стабильной и безопасной связью! Спасибо всем, кто присоединился!" - написал Притула в твоем Twitter. Видео дня

Григорий Решетник

Ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" опубликовал не очень удачное пляжное фото Маска в своем профиле и написал: "А мог бы быть следующим холостяком…"

Судя по всему, Григорий намекнул, что если бы не скандальные публикации бизнесмена, его бы положительно воспринимали.

Также в stories Решетник добавил, что дочь именем Тесла он точно не назовет после всего случившегося.

Владимир Дантес

Музыкант и комик долгие годы мечтал об электрокаре, который приобрел относительно недавно. Однако сейчас он сделал пост, в котором написал: "После последних твитов Илона Маска продам свою Теслу. Писать в Директ!".

Андрей Бедняков

Телеведущий, который родился в Мариуполе, опубликовал мем "чмоня" с лицом Илона Маска, а также написал, что Tesla - "г*вно".

Кроме того Бедняков опубликовал видео, которое сегодня является очень обсуждаемым, где в прямом эфире новостей собака испражняется прямо на стол ведущим. Этот ролик Андрей подписал так: "Появились кадры момента твита Илона Маска".

Слава Демин

Ведущий "Люкс ФМ" в Instagram-stories написал: "Илон Маск, перестань курить запрещенные вещества. Такое уже намолол, что теперь аж стыдно в Теслу садиться".

Маша Ефросинина

Телеведущая опубликовала фото, где она стоит на балконе и восхищенно смотрит в небо.

"Когда в реальном времени видишь, как мир запускает Илона Маска нах*й в космос", - подписала снимок Мария.

Скандал с Илоном Маском

Известный всему миру миллиардер опубликовал в своем Twitter-блоге пост, где предложил Украине сесть за стол переговоров с Россией. Так, он перечислил определенные шаги, и спросил у подписчиков, согласны ли они с ними.

Так, Маск написал: "Мир между Украиной и Россией: Повторные выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа. Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). Водоснабжение Крыма обеспечено".

Затем он опубликовал еще один пост где создал опрос и подписал: "Давайте попробуем так: воля людей, живущих в Донбассе и Крыму, должна решить, будут ли они частью России или Украины".

В еще одном посте Маск высказался, что Украина не сможет победить Россию в случае объявления полной мобилизации, поскольку в РФ количественное превосходство в три раза.

На такие заявления отреагировали мировые и украинские лидеры. Например, Владимир Зеленский создал у себя в Twitter опрос о том, какой Илон Макс нравится больше: поддерживающий Украину или поддерживающий Россию?

В ответ на твит президента Украины Маск решил оправдаться и подчеркнул, что он всегда поддерживал и продолжает поддерживать Украину.

"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру", - прокомментировал основатель компании SpaceX.

Напомним, Притула собрал "на учебник по истории для Илона Маска" более двух миллионов гривень.

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