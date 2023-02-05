Министр подчеркнул, что решать этот вопрос должен президент.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал информацию о своей возможной отставке. На вопрос о том, что ходят слухи о том, что он якобы собирается оставить пост, Резников, в частности, ответил, что тоже читает Telegram-каналы.

"Судя по слухам, звучат разные, даже Минстратпром, Офис президента и так далее - много таких интересных предложений. Мой ответ очень прост... Когда я стал впервые на публичную службу, - это 2014 год, секретарь Киевского городского совета, - я сразу всем сказал: ни один чиновник не вечен в кресле... Поэтому будь готов в любой момент, что этот этап завершится", - сказал он на пресс-конференции.

Резников добавил, что решение, быть или не быть ему министром обороны, согласно Конституции, принимает президент.

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"Он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения, а дальше буду, опять же, делать то, что мне предложит президент Украины", - отметил чиновник.

Он отметил, что будет делать все ради победы Украины.

"Мой профиль, как минимум, юриста, дает мне возможность думать оптимистично, что я точно найду себе интересный проект, который позволит нам не просто победить в этой войне, а еще и потом наказать военно-политическое руководство Российской Федерации", - сказал Резников.

Слухи об увольнении Резникова - что известно

5 февраля 2023 года некоторые украинские СМИ сообщили, что министр обороны Алексей Резников может быть уволен на следующей неделе. Его должность может занять глава украинской разведки Кирилл Буданов.

При этом вроде бы Резников останется в команде прездента Владимира Зеленского. В частности, рассматривают его назначение на должность министра юстиции вместо Дениса Малюски, который может стать послом в одной из европейских стран.

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