В Офисе президента "расшифровали" его слова.

Заявление кремлевского правителя Путина о завершении войны не содержит никаких новых мирных предложений, он в очередной раз озвучил "стандартный набор агрессора".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Содержание [набора] вполне конкретное, крайне оскорбительное для международного права и абсолютно красноречиво свидетельствует о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии", - написал он в микроблоге X.

По мнению Подоляка, фактически предложение Москвы выглядит так:

Видео дня

Отдайте свои территории. Откажитесь от суверенитета и субъектности. Оставьте себя беззащитными, отказавшись от вступлений в союзы. Немедленно отмените все санкции, чтобы Россия могла наполнять свою милитаризованную экономику и больше инвестировать в информационные провокации по всему миру. Срочно исправьте нашу несостоятельность за счет Украины.

По его словам, этот план не свидетельствует о желании закончить войну. "Зато есть желание не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах. Это все полная профанация", - добавил советник главы ОП.

Новое предложение Путина по войне

Как известно, уже завтра в Швейцарии стартует "Глобальный саммит мира", в котором должны принять участие около 90 государств и организаций. Россия и Китай отказались от участия.

Сегодня Путин заявил, что имеет для Украины "реальное мирное предложение". Он предлагает отдать ему Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, отказаться от вступления в НАТО и снять все санкции с России.

Вас также могут заинтересовать новости: