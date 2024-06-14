Впрочем, он поставил Киеву условие, на которое украинская власть не согласилась.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в начале войны был готов отвести войска из Херсонской и Запорожской областей, если Россия получит сухопутный коридор в Крым.

Об этом правитель России заявил на встрече с представителями МИД России. По его версии, в марте 2022 года, после того, как российская армия оккупировала части Херсонской и Запорожской областей, свое посредничество в мирных переговорах предложили "многие западные политики".

Путин утверждает, что 5 марта 2022 года один из посредников, который якобы получил поддержку Германии, Франции и США, был в Москве. Он спросил, почему российская армия оккупирует южные регионы Украины, утверждая при этом, что "помогает Донбассу".

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"Мы сказали, что не исключаем суверенитета Украины за этими областями, если у России останется сухопутная дорога в Крым", - заявил Путин.

По его словам, посредник отправился в Киев, чтобы передать условия, на которых Россия готова отвести войска из Херсонской и Запорожской областей. Но Киев якобы отверг условие Москвы.

"Однако в Украине услуг западного посредника не приняли, обвинили его в том, что он занимает пророссийские позиции. Теперь положение дел в корне изменилось. Жители Херсонской и Запорожской областей выразили свою позицию. Эти регионы вошли в состав РФ. И речи о нарушении нашего единства не может быть", - добавил Путин.

Война в Украине - на что не соглашается Зеленский

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть не согласится на территориальные уступки ради окончания войны.

"Может ли эта война закончиться на рубежах, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких рубежей для зла не существует, как и 80 лет назад. А если кто-то попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной", - заявил президент.

Он выразил уверенность, что Украина сможет выиграть войну, поскольку верит в свою победу, как и союзные войска во время Второй мировой войны.

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