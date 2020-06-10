"Много дискуссий": Разумков о голосовании за уменьшение количества народных депутатов

Председатель ВР отметил, что уменьшение количества народных депутатов не повлияет на качество работы парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не уверен в достаточном количестве голосов за изменения в Конституцию в части уменьшения количества народных депутатов до 300.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Разумков напомнил, что на следующей сессии парламента необходимо проголосовать за законопроект «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) (№ 1017), которым предусмотрено уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300.

Председатель ВР отметил, что предварительно было проголосовано относительно 300 народных депутатов, «однако на следующей сессии нам предстоит проголосовать 300 голосов». «На сегодня, пока мы не до конца понимаем, будет ли поддержано это в целом. Потому что по этому вопросу много дискуссий», - заявил он.

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Разумков считает, что количество народных депутатов «можно уменьшать до 300». По его словам, уменьшение до такого количества на качество работы народных избранников не повлияет. «Есть много народных депутатов, которые придерживаются другого мнения», - отметил председатель ВР. При этом добавил: «Я думаю, что большое количество фракций будет выступать против».

Он отметил, что во фракции также народные депутаты, которые не поддерживают идею об уменьшении количества нардепов в ВР.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября парламент направил в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)» (№1017) .

Законопроектом предлагается в статье 76 Основного Закона предусмотреть, что конституционный состав Верховной Рады составляет 300 народных депутатов (сейчас - 450 парламентариев), которые избираются сроком на пять лет.

В статью 77 вносится норма о том, что народные депутаты избираются по пропорциональной избирательной системе.

17 декабря КС признал конституционным законопроект об изменениях в Конституцию относительно уменьшения количества народных депутатов.

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