По словам министра, все эти предприятия подлежат корпоратизации.

Из более сотни предприятий, которые сейчас входят в состав ГК «Укроборонпром», в реформированном оборонно-промышленном комплексе Украины останется от 60 до 65 предприятий.

Читайте такжеВ Укроборонпроме реформирование понимают как смену вывески - УрускийОб этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью «Радио Свобода».

«На сегодня есть более 100 предприятий, которые входят в состав «Укроборонпрома». Они делятся на три категории. Первая категория – это те, которые полностью потеряли всякую связь с оборонной промышленностью, не имеют активов, серьезных никаких. Эта группа сформирована. И она идет на передачу в Фонд госимущества с последующей приватизацией или ликвидацией», - сказал Уруский.

По его словам, вторая часть, которая должна перейти в Фонд госимущества, это «те, которые также уже не имеют отношения к оборонной промышленности, государственному оборонному заказу, но имеют активы серьезные... это примерно группа из более 40 предприятий».

«Остается костяк, тот, который будет в дальнейшем составлять основу государственной оборонной промышленности. Это где-то 60-65 предприятий, которые будут разделены на холдинговые компании по направлениям. Все эти предприятия подлежат корпоратизации. Все. С сохранением 100% государством», – подчеркнул министр.

Справка УНИАН.Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

Реформирование " Укроборонпрома"

6 октября президент уволил Айвараса Абромавичуса с должности председателя государственного концерна "Укроборонпром" и назначил временным руководителем концерна Игоря Фоменко.

В августе вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский анонсировал трансформацию госконцерна "Укроборонпром" и смену его менеджмента.

3 декабря новоназначенный глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, что в 2021 году государственный концерн прекратит свое существование, а на его месте появятся холдинговые компании.

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Автор: Тамара Отовская