МИД Украины четко продемонстрирует России, что государство не будет поддаваться на такие провокации.

Россия начала угрожать дальнейшим выдворением украинских дипломатов со своей территории, однако Украина решительно настроена в отношении таких заявлений.

Читайте также72 часа на сборы: Украина высылает российского дипломата из-за провокации МосквыОб этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире «24 канала».

По его словам, украинская сторона постоянно сталкивается с российскими провокациями. Он отметил, что это препятствует нормальной деятельности посольства Украины в России.

Енин заметил, что российская сторона заговорила о введении новых «репрессий» в отношении Украины. В частности, в Кремле снова угрожают высылкой украинских дипломатов.

«Мы столкнулись с тем, что российская сторона начала угрожать последующими репрессиями и выдворением наших дипломатов, если мы объявим персоной нон грата кого-то не того", - отметил заместитель министра иностранных дел.

Впрочем, отметил Енин, украинская сторона настроена в отношении таких заявлений абсолютно решительно. Он заверил, что МИД Украины четко продемонстрирует России, что государство не будет поддаваться на такие провокации.

Енин также добавил, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы отстаивать права и интересы своих граждан даже на территории государства-агрессора.

Дипломатическое противостояние Украины и России

Россия высылает консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого 16 апреля задержали сотрудники ФСБ. Дипломат должен покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. В российской спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

В то же время, Украина зеркально высылает российского дипломата из Киева в ответ на провокацию в Санкт-Петербурге.

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Автор: Леся Лещенко