МИД вышлет российского дипломата / фото УНІАН

В ответ на высылку украинского консула из России Киев вышлет старшего дипломата из посольства РФ.

Читайте такжеВ украинском МИДе задержание консула назвали спланированной провокацией РоссииОб этом рассказал заместитель главы МИД Евгений Енин, сообщает «Украина-24».

«Мы поступили достаточно симметрично в этой ситуации. Таким образом, мы дополнительно сможем проверить мобилизационную готовность российских дипломатов здесь. Старший дипломат – это один из советников посольства России в Киеве, его фамилия Черников», - сказал Енин.

Соответствующую ноту направят ​​российскому посольству утром 19 апреля. 

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Автор: Катерина Шварц