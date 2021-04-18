Соответствующую ноту направят ​​посольству РФ утром 19 апреля.

В ответ на высылку украинского консула из России Киев вышлет старшего дипломата из посольства РФ.

Читайте такжеВ украинском МИДе задержание консула назвали спланированной провокацией РоссииОб этом рассказал заместитель главы МИД Евгений Енин, сообщает «Украина-24».

«Мы поступили достаточно симметрично в этой ситуации. Таким образом, мы дополнительно сможем проверить мобилизационную готовность российских дипломатов здесь. Старший дипломат – это один из советников посольства России в Киеве, его фамилия Черников», - сказал Енин.

Соответствующую ноту направят ​​российскому посольству утром 19 апреля.

Задержание консула Украины в Санкт-Петербурге: что известно

16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

В спецслужбе утверждали, что Сосонюк якобы пытался получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных российских правоохранительных органов.

В ведомстве подчеркнули, что такая деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и носит «явно враждебный характер в отношении Российской Федерации».

В украинском МИДе выразили возмущение инцидентом.

Впоследствии стало известно, что Россия высылает украинского консула, задержанного в Петербурге.

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Автор: Катерина Шварц