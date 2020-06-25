Украинские дипломаты отреагировали на слова сербского министра о "бандеровцах" (видео)

Посольство Украины в Белграде заявлением серба возмущено и считает его грубым вмешательством во внутренние дела.

Украинские дипломаты отреагировали на слова сербского министра о бандеровцах, которые якобы помогали нацистам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович в резкой форме высказался о роли сербов и россиян во Второй мировой.

Он заявил, что украинские бандеровцы «были на стороне нацистов, а теперь выставляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию подавленными, ослабевшими и разорванными на части».

Посольство Украины в Белграде заявлением серба возмущено и считает его грубым вмешательством во внутренние дела и издевательствам над памятью почти 8 миллионов граждан, которых Украина потеряла во Второй мировой войне.

Как сообщал УНИАН, президенту Косово Хашиму Тачи и девяти другим бывшим боевикам предъявлено обвинение в ряде преступлений против человечности и в военных преступлениях, включая убийства.

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