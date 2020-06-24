Президенту Косово предъявили обвинения в военных преступлениях

Хашима Тачи и еще девять человек обвиняют в преступлениях против человечности, включая убийства, пытки, похищения и преследования.

Президенту Косово Хашиму Тачи и девяти другим бывшим боевикам предъявлены обвинения в ряде преступлений против человечности и военных преступлениях, включая убийства.

Как сообщает Deutsche Welle, в опубликованном в среду, 24 июня, заявлении специального трибунала в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово указывается, что президент Тачи и другие подозреваемые «несут уголовную ответственность за порядка 100 убийств». В результате преступлений, о которых идет речь, пострадали сотни косовских албанцев, сербов, цыган и представителей прочих национальностей, а также политических оппонентов обвиняемых.

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Другие обвинения включают насильственное исчезновение, преследование и пытки.

Хашим Тачи был одним из основателей Освободительной армии Косово (ОАК), действовавшей в период войны за независимость края от Сербии. С 2000 года - председатель Демократической партии Косово, в прошлом политического крыла ОАК. В 2008-2014 годах - премьер-министр республики, затем возглавлял МИД, а в начале 2016 года избран президентом Косово.

В результате войны в Косово 1998-1999 годов погибло более 10 000 человек, 1641 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Война закончилась после воздушных ударов НАТО по Сербии, продолжавшихся 78 дней.

Косовский парламент объявил о независимости края в 2008 году. К настоящему времени независимость Косово признали около 100 государств - в том числе 22 из 27 государств - членов ЕС. Косово до сих пор не является членом ООН.

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