Обмены продолжаются с высокой интенсивностью.

В ГУР не возразили, но и не подтвердили, готова ли Украина к обмену священников УПЦ МП, подозреваемых в преступлениях против государства в пользу России, на военных ВСУ.

В эфире 24 канала спикер Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что не имеет полномочий это комментировать, но обратил внимание на судьбу кума Путина Виктора Медведчука, которого обменяли на командиров "азовцев".

"Я могу сформулировать по-другому. На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. И малейшие возможности, которые для этого будут появляться (формальные или неформальные) Украина точно использует", - сказал он.

Обмены продолжаются с высокой интенсивностью, добавил Юсов.

За последнюю неделю, в течение 4 дней, Украина провела три обмена, вернув из плена почти 100 украинцев. Параллельно идет подготовка к новому обмену.

Обыски СБУ в зданиях УПЦ МП

В течение последней недели Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия в храмах УПЦ МП в различных регионах страны, в том числе обыски прошли и в Киево-Печерской лавре, где поп пел вместе с прихожанами молебен за Россию.

А в Черновцах СБУ поймала секретаря епархии УПЦ МП с несовершеннолетним, тот был в нижнем белье.

Недавно СБУ посетила и Кирилло-Мефодиевский женский монастырь МП, связанный с кумом Путина Медведчуком.

В результате обысков силовики выявляют преимущественно российскую пропагандистскую литературу, отрицающий существование Украины.

Многих священников МП поймали на открытой поддержке действий агрессора, в частности известно, что среди корректировщиков вражеского огня есть и священнослужители Московского патриархата.

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