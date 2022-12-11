Дмитрий Лубинец напомнил, что Женевская конвенция запрещает обмен гражданских лиц.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец оценил возможность обмена представителей УПЦ МП на пленных украинцев.

"Я не хотел бы заострять вопрос именно на представителях церкви. Могу сказать, что любой гражданин РФ, который интересует российскую власть, мы готовы рассматривать любые варианты возвращения их на территорию России ради возвращения наших героев", - сказал он в интервью Радио Свобода.

Также омбудсмен напомнил, что Женевская конвенция запрещает обмен гражданских лиц.

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"Мы можем менять только военнопленных. Гражданских мы можем только отпускать в рамках, возможно, каких-то взаимных обязательств. Или, например, после осуждения отправлять их на территорию Российской Федерации для отбывания наказания. Для нас очень важно, во-первых, найти юридические основания. И они у нас есть. Причем разные варианты. И второе: да, мы готовы это делать", - пояснил Лубинец.

УПЦ МП в Украине: что известно

С ноября СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ МП. Только в первые дни было проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек. Обыски до сих пор проводят на объектах УПЦ МП в разных областях.

Во время контрразведывательных мероприятий СБУ выявляла пропагандистскую литературу, которая отрицает существование Украины, медали за "освобождение Крыма", российские паспорта и символику российских террористических группировок на Донбассе.

Кроме того, во время обысков силовики поймали секретаря Черновицкой епархии МП Никиту с голым несовершеннолетним парнем.

9 декабря было сообщено о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата, который осуществлял антиукраинскую деятельность.