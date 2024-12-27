Формула мира остается основой украинского видения справедливого завершения войны.

Украина все подготовила для второго саммита мира, но продолжает работать, чтобы это мероприятие было результативным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Сейчас происходят такие титанические, исторические процессы и новая администрация приходит (в США - УНИАН)... Формула мира остается базой, основой украинского видения справедливого завершения войны. Это абсолютно остается неизменным. Украина все подготовила для проведения второго саммита мира. Провела все тематические конференции, согласовала общие позиции по пунктам Формулы мира. То есть, Украина, по состоянию на сейчас, можно сказать, тоже в сильной дипломатической позиции, потому что имеет все подготовленное", - сказал Тихий.

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Спикер отметил, что для того, чтобы саммит этот состоялся и был результативным, нужна подготовка, а сроки, которые озвучивались ранее, были ориентировочными.

"Украина всегда старается все сделать как можно быстрее. Это наша общая политика. Но, понятно, что просто саммит, или просто событие ради события, не нужен. Нужно что-то результативное. Над этим работа продолжается", - сказал Тихий.

Что еще известно о следующем саммите мира

Как сообщал УНИАН, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина совместно с партнерами подготовит к рассмотрению на следующем саммите мира, на который пригласят также и представителей РФ, детальный план окончания войны.

Предварительно планировалось, что второй саммит мира должен был быть проведен в ноябре, но до сих пор не состоялся.

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