По словам Дикого, это будет означать "отложенную на год-два смерть Украины".

План отставного генерала Кита Келлога, которого Дональд Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и России, в конечном итоге предусматривает чеченский сценарий оккупации Украины. Такое мнение для Львовской мануфактуры новостей высказал Евгений Дикий, военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар".

"Если бы этот план Трампа сработал, то есть, если бы Россия на него согласилась, то ничего хорошего нам этот план не несет. Это просто отложенная смерть. Отложенная на год-два, но не более того", - убежден Дикий.

При этом, эксперт прокомментировал иллюзии, которые царят на Западе, относительно так называемого "корейского варианта" прекращения войны в Украине.

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Он напомнил, что войну на Корейском полуострове заморозили на многие десятилетия в 1953 году, потому что такой вариант устраивал как Соединенные Штаты, так и Советский Союз. Им эта война больше не была нужна и обе страны не беспокоились о будущем корейского народа.

"А теперь сравните, что такое Украина для России? Неужели кто-то действительно настолько наивен, что искренне считает, что даже с откушенными этими оккупированными территориями - теми, что у нас остались, то есть 4/5 нашей территории - они действительно дадут нормально спокойно жить? Для этого вообще надо не понимать как мыслят россияне", - подчеркнул Дикий.

Он считает, что для россиян существование части Украины вне их империи как процветающего государства с приобретением членства в Европейском Союзе - неприемлемо.

Вьетнамский/чеченский сценарий

"Если бы вдруг произошла заморозка по варианту Трампа-Келлога - это был бы не корейский вариант. Это был бы вьетнамский вариант", - отметил Дикий.

В частности, как только американские войска вышли из южного Вьетнама, коммунистический Северный Вьетнам сразу пренебрег всеми соглашениями и за 55 дней оккупировал Южный Вьетнам.

"Тем, кто у нас надеется на трамповский мир, им нужно четко понимать, что нам предлагают не корейский вариант, нам предлагают вьетнамский вариант, он же чеченский. У Путина уже есть своя собственная история успеха... Они подписали перемирие с Чечней после первой проигранной Россией чеченской войны и использовали это перемирие исключительно для того, чтобы изолировать Чечню, развалить ее изнутри, а тем временем перегруппировать свою армию, сделать работу над ошибками и уже второй раз прийти окончательно. Вот это то, что нас ждет в случае, если бы стал возможным этот трамповский условный мир", - подчеркнул Дикий.

Мирный план Кита Келлога - что известно

Как сообщал УНИАН, в июне 2024 года стало известно, что два ключевых советника Дональда Трампа - Кит Келлог и Фред Фляйц представили план прекращения войны в Украине, который предусматривает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры. Также Соединенные Штаты Америки предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины. Во время мирных переговоров предполагалось прекращение огня на основе преобладающих линий соприкосновения.

На прошлой неделе Трамп назначил Кита Келлога спецпредставителем по вопросам войны в Украине.

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