Кулеба сделал резкое заявление о вступлении в НАТО / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Обещание того, что Украина станет членом НАТО, должно быть выполнено, но украинцы не могут ждать этого еще 75 лет, заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире CNN.

"Мы будем полностью рады, когда Украина станет членом НАТО. И обещание этого будет воплощено", - заявил он.

При этом министр отметил, что "за последние два дня" Украина увидела очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях о том, что путь к членству необратим.

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"Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позднее. Потому что это единственный путь для обеспечения стратегической безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе", - заявил министр.

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