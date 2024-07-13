Министр акцентировал на том, что путь к членству в Альянсе "необратим".

Обещание того, что Украина станет членом НАТО, должно быть выполнено, но украинцы не могут ждать этого еще 75 лет, заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире CNN.

"Мы будем полностью рады, когда Украина станет членом НАТО. И обещание этого будет воплощено", - заявил он.

При этом министр отметил, что "за последние два дня" Украина увидела очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях о том, что путь к членству необратим.

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"Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позднее. Потому что это единственный путь для обеспечения стратегической безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе", - заявил министр.

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