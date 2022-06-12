Как сказал президент, соответствующее решение зависит от решимости некоторых европейских лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина сделала все ради получения статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Ежедневно работаем с Евросоюзом по кандидатскому статусу для Украины, и нашим государством сделано все ради положительного ответа. Вопрос лишь в решительности, решительности некоторых европейских лидеров", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что на неделе продолжит обращаться к парламентам стран-партнеров, в частности, к парламенту Чехии.

Также запланировано много переговоров разного уровня с европейскими политиками.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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