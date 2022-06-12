Завершая визит в Киев, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что саммит ЕС найдет понимание относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Европейский Союз стоит на пороге "исторического решения" накануне саммита 23-24 июня, во время которого будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом, возвращаясь из Киева, сказала журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает DW.

"Надеюсь, что через 20 лет, вспоминая об этих событиях, мы сможем сказать, что поступили правильно", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, главный вызов для ЕС будет заключаться в том, чтобы по результатам саммита наработать общую позицию, "которая будет отражать масштаб этого исторического решения".

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

9 июня во время визита в Брюссель вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина сказала, что в ЕС есть семь стран, которые говорили о других форматах для Украины, а не о статусе кандидата, три из них пока не хотят давать "зеленый свет" для Киева.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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