Между тем, СМИ сообщают, что лидеры ЕС расходятся во мнении, следует ли твердо поставить Украину на путь членства, одобрив ее заявку.

Украина рассчитывает на поддержку стран-членов Евросоюза относительно членства в ЕС на саммите в Версале 11 марта.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы надеемся, что 11 марта на саммите в Версале страны ЕС, прежде всего председательствующая Франция, отбросят свои страхи, опасения и желание "заговорить" процесс, а будут такими же смелыми, как украинцы, и подтвердят, что Украина победит, решением относительно членства Украины в ЕС", – сказала вице-премьер.

В то же время корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк анонсировал "шаг вперед" по евроинтеграции Украины.

"В последнем проекте заявления ЕС, которое лидеры могут принять в Версале позже на этой неделе, отмечается, что "Украина принадлежит к нашей европейской семье". Шаг вперед по сравнению с предыдущими черновиками", – говорится в сообщении журналиста.

Между тем, как сообщает британский телеканал Sky News, лидеры ЕС расходятся во мнении, следует ли твердо поставить Украину на путь членства, одобрив ее заявку.

Чиновник, который участвует в подготовке саммита ЕС в Версале, сказал на условиях анонимности, что все лидеры выступают за укрепление связей с Украиной.

"Но вопрос в том, найдут ли они консенсус по расширению, что иногда бывает сложнее", - сказал чиновник.

Представитель ЕС также сказал, что некоторые страны блока поддерживают постепенный отказ от российского ископаемого топлива до 2027 года.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство государства в Евросоюзе. Заявку быстро передали в компетентные органы.

7 марта стало известно, что Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявки Украины. В частности, послы ЕС обсудили заявки на вступление Украины, Молдовы и Грузии и попросили Еврокомиссию рассмотреть запросы стран и предоставить свою оценку.