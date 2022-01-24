Китай поддерживает политику ведения мирного диалога.

В МИД КНР опровергли информацию об обращении Си Цзиньпина к президенту РФ Владимиру Путину по поводу ненападения на Украину.

Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в России назвал подобную информацию "слухами" и "абсолютной ложью".

В МИД КНР сообщили, что "это не только провокация, но и подрыв Олимпиады".

Там также заверили, что Китай поддерживает политику ведения мирного диалога.

"Мы выступаем за то, чтобы заинтересованные стороны путем переговоров и диалога устраняли все разногласия, касающиеся ситуации вокруг Украины", - сказал китайский дипломат.

Также в посольстве Китая в России заявили, что подобные публикации о том, что якобы глава КНР Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не нападать на Украину является "фейком и провокацией".

Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить своего российского коллегу Владимир Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр, чтобы "не затмить" их.

Возможное вторжение РФ в Украину

Напомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с Украиной.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.