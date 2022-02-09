Следующий саммит запланирован на конец июня.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею пригласить лидеров Грузии и Украины на следующий саммит альянса. Мероприятие пройдет в Мадриде 29-30 июня.

Об этом шла речь в его интервью испанской газете La Vanguardia.

"Да, я считаю, что это хорошая площадка для встреч с партнерами, но я думаю, нам нужно определиться с форматом. С нетерпением жду саммита", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, считает ли он хорошей идеей пригласить лидеров Украины и Грузии на мадридский саммит.

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Он также подчеркнул, что Испания - "идеальное место", чтобы отпраздновать 40-летие вступления этой страны в НАТО.

"Это (вступление в НАТО - УНИАН), кстати, также было демократическим и независимым решением Испании, которое приняли другие страны", - отметил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ставит себе задачу принять участие в саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.

Вступление Украины в НАТО

В конце декабря Россия выдвинула Западу ультиматум касательно нерасширению НАТО. Выдвигались и требования касательно юридических обязательств не брать Украину в Альянс.

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Вступление Украины в НАТО Путин называл "красными линиями" РФ. Это, по его мнению, угрожает нацбезопасности России.

После многочисленных переговоров РФ и НАТО члены Альянса и Вашингтон отказались идти на уступки Кремлю.

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