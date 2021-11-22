В Мининфраструктуры создадут департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границах.

Украина меняет стратегию обустройства границ, чтобы наконец навести порядок на пунктах пропуска.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Департамент коммуникаций Секретариата КМУ.

По его словам, ситуация на границах Беларуси с Литвой и Польшей напряжена как никогда. Это миграционный кризис, который Украина расценивает как гибридную атаку, вызванную Россией на белорусской территории.

Шмыгаль напомнил, что на прошлой неделе правительство выделило 21 млн грн на укрепление украинской границы с Республикой Беларусь. По словам премьер-министра, эта сумма необходима для начала укрепления тех участков, где существует вероятность прохождения мигрантов, ныне находящихся на белорусско-польской границе.

"21 млн грн — начальная сумма, которая будет использоваться на строительство специальных укрепительных сооружений, а также на увеличение количества пограничных войск на соответствующих участках границы Украины. Средства к этой сумме будут добавляться по мере надобности", — отметил глава правительства.

Он также добавил, что в Украине действует программа по развитию государственной границы.

"Мы меняем стратегию обустройства наших границ. В Мининфраструктуры будет образован соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границе, чтобы мы наконец навели порядок на пунктах пропуска. Это также будет реализовываться в рамках программы "Большая стройка", — отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

Читайте такжеВласти хотят запретить разворачивать лагеря беженцев на территории УкраиныОсобенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что в следующем году на обустройство границы с Россией и Беларусью необходимо предусмотреть в госбюджете 17 млрд грн.

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Автор: Леся Лещенко