Спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что в ЕС поддерживают усилия Украины по Донбассу.

Украина направила ноту в ОБСЕ в связи с обстрелом на Донбассе, в результате которого был ранен украинский военный.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что в ЕС поддерживают усилия Украины по Донбассу.

Читайте такжеАктивная гибридная война России против Украины началась после 2004 года-СНБО

"Нота направляется каждый раз, когда украинские военные получают ранения или погибают. Реагирование идет в рабочем порядке, фиксируются обстрелы и сообщается о них. Было совместное заявление стран Евросоюза, в котором говорилось, что они поддерживают сдержанность украинской стороны и попытки наладить ситуацию через ТКГ. Эта поддержка много стоит, это не пустые слова. Они осудили Россию за обстрел и призвали ее также использовать ТКГ для решения вопросов", — сказал он.

Арестович также рассказал, можно ли вывести вооружение с территории Донбасса до начала следующего года, как прописано в плане действий по организации выборов на территории ОРДЛО.

"Есть пример Израиля, который с 1982 до 2000 года держал так называемую зону безопасности в южном Ливане, которая была шириной 150 и глубиной в разных местах до 30 км. И когда им понадобилось в 2000 году выйти, они вышли за одну ночь. Армия южного Ливана, которая была дополнительной силой, также вышла за одну ночь. Нужно отличать техническую возможность и желание. Технически могут выйти (военные из Донбасса - ред.) за неделю или даже быстрее. Смотря как выходить, какую команду даст Путин", — заявил он.

Спикер украинской делегации в ТКГ заявил, что Украина заставляет Путина определиться с дальнейшими действиями.

"Я называю то, что сейчас происходит, принуждением к конкретизации. У них был такой термин "принуждение к миру". Проходит год с прошлой встречи в нормандском формате (встреча в Париже 9-10 декабря - ред.). Подпись Путина стоит под протоколом. Он выполняется российской стороной лишь частично, и есть риск, что он вообще будет сорван. Вопрос, который мы всегда задаем российской делегации: вы вообще хотите выполнять тот документ, который подписал ваш президент или вы хотите нарушить подпись Путина? На них это очень влияет, они бледнеют и берут перерыв. И есть вопрос, хочет ли Путин сохранить лицо, вывести войска и урегулировать конфликт на Донбассе? Определенные признаки этого есть", - сказал Арестович.

План действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк