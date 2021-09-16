Китай мог бы строить в Украине совместные предприятия, полагают эксперты.

В двусторонних отношениях Украины и Китая открывается "новое окно", возможности которого Украина должна использовать. Об этом в эфире канала Live заявил бывший глава МИД Павел Климкин.

"Украина фантастически интересна для Китая. Мы это должны использовать. Политически в этом нет никаких проблем. Китай хочет построить порт в Украине и приходят с этими идеями. Они приходят с идеями использования новой логистики. Почему китайцы не могут сейчас перенести технопарки из Беларуси, где они прекрасно знают, эти технопарки скоро будут российскими? Китайцы над этим думают. Я считаю, что нам эти возможности позарез нужно использовать. Поэтому с Китаем у нас открывается новое окно", - подчеркнул Павел Климкин.

Эксперты в ходе обсуждения в студии перспектив развития украинско-китайских отношений согласились, что расширение сотрудничества Китая и Украины является выгодным для обоих государств. Например, украинские высокотехнологичные товары являются конкурентными на мировых рынках и могут быть интересными Китаю.

В свою очередь, по словам экспертов, Китай мог бы строить в Украине совместные предприятия, потому что для Пекина важен европейский рынок сбыта, а географическое расположение Украины является выгодным в этом смысле. Также Украина могла бы использовать инфраструктурные достижения и мощности Китая, для реализации проекта "Большая стройка", а самые современные высокотехнологичные достижения Китайской Народной Республики для обеспечения собственной кибербезопасности. По мнению экспертов, Китай может предоставить Украине как технологии, так и деньги, в виде кредитов, условия получения которых не такие жесткие, как у европейских партнеров Украины или МВФ.

Автор: Григорий Бондарь