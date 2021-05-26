Сейчас эвакуированные находятся в Каире и вскоре будут лететь в Киев.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина эвакуировала из сектора Газа в Египет 109 украинцев, а также 17 граждан Молдовы и Болгарии.

Об этом глава МИД сообщил на своей странице в Twitter.

"Сектор Газа. Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 гражданина Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и летят в Киев. Украина и Египет приложили огромные усилия для создания безопасного коридора. Операция переносилась дважды, но мы это сделали", - написал Кулеба.

По его словам, Украина одной из первых провела успешную международную гуманитарную операцию, вывезя из сектора Газа граждан трех стран.

Читайте также"УЗ" согласилась помочь с эвакуацией более 100 туристов из сектора Газа"Мы не только не оставляем своих в беде, но и помогаем партнерам. Я благодарен египетской стороне и всей украинской дипломатической команде за удачное сотрудничество", - подчеркнул министр.

Эвакуация украинцев из сектора Газа

В МИД заявляли, что около 140 украинцев желают покинуть сектор Газа.

21 мая начала действовать договоренность о прекращении огня между армией Израиля и радикальной исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа, достигнутая при посредничестве Египта.

До этого за более чем 10 дней боевых действий погибло более 200 человек.

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Автор: Виталий Саенко