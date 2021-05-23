Власти Египта осознают насущность запроса Украины на эвакуацию и прилагают все усилия для содействия успешному вывозу украинцев из сектора Газа.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри уверяет, что власти его страны прилагают все усилия с целью вывоза 140 украинских граждан из сектора Газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня провел телефонный разговор с египетским коллегой Самехом Шукри.

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В частности, стороны уделили особое внимание вопросу эвакуации граждан Украины из сектора Газа через Египет. Кулеба выразил благодарность египетской стороне за усилия по организации, совместно с украинским посольством в Каире, необходимых экстренных мер безопасности и логистики.

В свою очередь, Шукри заверил, что власти Египта осознают неотложность запроса Украины на эвакуацию и прилагают все усилия для содействия успешному вывозу украинцев из сектора Газа.

Также глава украинской дипломатии высоко оценил миротворческие усилия Египта и лично президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в содействии прекращению огня между сектором Газа и Израилем, а также выразил надежду, что жертвы среди гражданского населения прекратятся, в регионе воцарится мир и продолжатся поиски формулы мирного сосуществования.

Ситуация в секторе Газа

21 мая начала действовать договоренность о прекращении огня между армией Израиля и радикальной исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа, достигнутая при посредничестве Египта.

До этого за более чем 10 дней боевых действий погибло более 200 человек.

МИД Украины сообщил, что около 140 украинцев изъявили желание вернуться из сектора Газа.

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Автор: Виталий Саенко