Министр иностранных дел Египта Самех Шукри уверяет, что власти его страны прилагают все усилия с целью вывоза 140 украинских граждан из сектора Газа.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня провел телефонный разговор с египетским коллегой Самехом Шукри.
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В частности, стороны уделили особое внимание вопросу эвакуации граждан Украины из сектора Газа через Египет. Кулеба выразил благодарность египетской стороне за усилия по организации, совместно с украинским посольством в Каире, необходимых экстренных мер безопасности и логистики.
В свою очередь, Шукри заверил, что власти Египта осознают неотложность запроса Украины на эвакуацию и прилагают все усилия для содействия успешному вывозу украинцев из сектора Газа.
Также глава украинской дипломатии высоко оценил миротворческие усилия Египта и лично президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в содействии прекращению огня между сектором Газа и Израилем, а также выразил надежду, что жертвы среди гражданского населения прекратятся, в регионе воцарится мир и продолжатся поиски формулы мирного сосуществования.
Ситуация в секторе Газа
- 21 мая начала действовать договоренность о прекращении огня между армией Израиля и радикальной исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа, достигнутая при посредничестве Египта.
- До этого за более чем 10 дней боевых действий погибло более 200 человек.
- МИД Украины сообщил, что около 140 украинцев изъявили желание вернуться из сектора Газа.
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