По словам Зеленского, Украина готова к любым переговорным площадкам.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна реагировать на действия России, защищая свой суверенитет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Глава государства отметил, что Украина понимает все риски и уже не впервые призывает Россию решать вопросы путем диалога и переговоров.

По его словам, Украина готова к любым переговорным площадкам, и "Россия это прекрасно знает".

"И на сегодня это знает не только Россия, ведь за последние месяцы мы провели консультации с большинством, почти со всеми лидерами Евросоюза, США, Великобританией, Германией, Францией и тому подобное - со всеми, кто предлагал различные форматы диалога, где присутствовала бы РФ", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ответ РФ все увидели вчера.

"Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет и наше государство", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В них, в частности, Путин для "поддержания мира" поручает ввести российские войска на территорию ОРДЛО.

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство в связи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина готовится подавать дополнительные материалы в Европейский суд по правам человека относительно действий России на Донбассе.