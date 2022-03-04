Концепция закрытого неба существенно изменить диспозицию этой войны и поможет решить как гуманитарные вопросы, так и правила ведения войны

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет работать с западными партнерами для увеличения их давления на РФ и закрытия неба над Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.

"Будем работать с западными партнерами, чтобы увеличить их давление, и выйдем на концепцию закрытого неба. Это ключевое", - подчеркнул Подоляк.

По его мнению, концепция закрытого неба существенно изменить диспозицию этой войны и поможет решить как гуманитарные вопросы, так и правила ведения войны.

"И вернет россиян в более-менее адекватный статус. Чтобы они понимали, что воевать можно с нами, если у нас идет война, но не против гражданского населения", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Он призвал журналистов сфокусироваться на том, что если мы хотим остановить войну и не иметь проблем у гражданского населения, которые уже есть, то мы все должны говорить о необходимости в закрытии неба".

"Чтобы не было крылатых ракет и ударной авиации в небе. Если мы этот вопрос решим в течение одного-двух дней, то вы увидите как сильно изменится не только переговорные позиции Украины, но и вообще ситуация в стране", - отметил Подоляк.

По его словам, тогда панических настроений среди населения не будет, потому что люди будут понимать, что сверху угрозы нет.

"Потому что сухопутные операции, которые проводит РФ, достаточно прогнозируемы", - уточнил он.