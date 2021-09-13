В Чехии 12 сентября задержали боевика и пособника российских оккупантов в Крыму.

Министерство иностранных дел Украины работает над передачей Украине задержанного в Чехии россиянина, причастного к участию в оккупации Крыма.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"12 сентября правоохранительные органы Чешской Республики задержали в международном аэропорту Праги по запросу Украины гражданина Российской Федерации Александра Франчетти. Задержание стало результатом слаженных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участия в российской оккупации Крыма", - заявил Николенко.

В связи с этим, украинская сторона сейчас работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине.

В свою очередь, Офис генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче задержанного в Чехии россиянина, причастного к участию в оккупации Крыма.

"Сегодня Офис генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче и силу процессуальных решений в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Указывается, что Офис генпрокурора обратился в Министерство юстиции Чешской Республики еще в августе 2020 года с запросом прокуратуры АР Крым и г. Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.

Он разыскивается для привлечения к уголовной ответственности за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" (ст. 260 УК Украины). Голосеевским районным судом г. Киева в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Задержание россиянина в Чехии

12 сентября в аэропорту Праги правоохранительные органы Чехии по запросу Украины задержали гражданина России Александра Франчетти, который участвовал в оккупации Крыма.

На сайте центра исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец" сказано, что Франчетти весной 2014 года приехал в Севастополь, после чего вошел в состав формирования "Оборона Севастополя". Вскоре организовал "разведгруппу" "Северный ветер", которая осуществляла террор против проукраинского населения города. Участвовал в спецоперации России (страна-агрессор) по захвату Крыма. Награжден российской медалью "За возвращение Крыма".

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Гирнык